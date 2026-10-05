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Царьград

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"Математика войны": Подпольщик пояснил, почему России пока не выгодно разрушать мосты через Днепр

"Математика войны": Подпольщик пояснил, почему России пока не выгодно разрушать мосты через Днепр

Почему Россия до сих пор не уничтожила основные мосты через Днепр? На первый взгляд, ответ очевиден: разрушение переправ осложнило бы снабжение украинской группировки на левом берегу, затруднило переброску резервов и фактически разделило бы страну на две логистические половины.

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