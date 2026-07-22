Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Галибаф: если Иран не сможет продавать нефть, этого не сможет никто в регионе

Галибаф: если Иран не сможет продавать нефть, этого не сможет никто в регионе

Никто не сможет продавать нефть на Ближнем Востоке, если у Ирана не будет такой возможности. Об этом заявил спикер парламента Исламской республики Мохаммад Багер Галибаф.

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