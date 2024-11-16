БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Константинополь 1204 г. По местам боев

Константинополь 1204 г. По местам боев

Св. София. Стамбул. Константинополь. Фото автора. Статья продолжает цикл «Осады Константинополя». Я в ней расскажу про исторические места Стамбула, связанные с осадой и взятием Константинополя крестоносцами в 1204 г.

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