Видео: в центре Петербурга за неделю закрасили более 100 граффити

Нанесение рисунков относится к проявлениям хулиганства и вандализма В Центральном районе Петербурга продолжается борьба с граффити: сотрудники коммунальных служб ведут ежедневную работу по устранению несанкционированных надписей.
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