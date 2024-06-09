В Свердловской области строится еще 19 пешеходных переходов

Власти Свердловской области продолжают работу по повышению безопасности дорожного движения. На очередном заседании правительства было принято решение скорректировать государственную программу развития транспортного комплекса, согласно которой дополнительно 19 пешеходных переходов на региональных трассах, проходящих через муниципалитеты региона, будут оборудованы современными средствами безопасности.