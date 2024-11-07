"Это опасно": Михалков напомнил, что Познер говорил о России сразу после начала СВО. А теперь тот на "первой кнопке".

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Позитив для оптимистов

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Комментарии
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АндрейБорков
Вот как раз ФСБ то здесь и на самом месте. Вокруг этого сучары Познера кучкуются все пидарасы, уроды, изменники и прочая срань. Торопиться не надо, надо, что бы эта шваль по максимуму вкруг этого гандона штопаного скучковалась, тогда всех разом и охерачить!
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10 мин.
Николай Егоров
Согласен но шушера может дров наломать !
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8 мин.
АндрейБорков
Есть такая опасность, согласен.
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1 мин.

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