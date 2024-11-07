"Это опасно": Михалков напомнил, что Познер говорил о России сразу после начала СВО. А теперь тот на "первой кнопке".

АндрейБорков

Вот как раз ФСБ то здесь и на самом месте. Вокруг этого сучары Познера кучкуются все пидарасы, уроды, изменники и прочая срань. Торопиться не надо, надо, что бы эта шваль по максимуму вкруг этого гандона штопаного скучковалась, тогда всех разом и охерачить!