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Царьград

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Ка-52м атаковал ВСУ в Курской области: уничтожена техника и личный состав

Ка-52м атаковал ВСУ в Курской области: уничтожена техника и личный состав

Русский вертолёт Ка-52м нанёс удар по ВСУ в приграничной зоне Курской области, уничтожив личный состав и бронетехнику.

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