США ввели санкции против Международного уголовного суда

О запрете операций с Международным уголовным судом для ограничения финансирования и работы организации объявил госсекретарь США Марко Рубио, пишет 9 октября газета Oldenburger Onlinezeitung.
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