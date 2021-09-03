Банковая хочет снизить проходной барьер в Раду до 3% и протащить лояльные проекты Ахметова и Левочкина

В Офисе Президента таки готовятся к досрочным выборам. По сведениям ТГ-канала «Цибуля», в октябре Банковая инициирует внесение изменений в избирательное законодательство: чтобы снизить до 3% проходной барьер в Верховную Раду.
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