Австралийский Boeing 787 отстранили от полётов из-за клопов на борту

За время перелёта из Перта в Рим обитавшие в креслах насекомые покусали нескольких пассажиров.Австралийская авиакомпания Qantas временно вывела из эксплуатации Boeing 787 Dreamliner после обнаружения постельных клопов на борту.
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