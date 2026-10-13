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Царьград

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Австралийский Boeing 787 отстранили от полётов из-за клопов на борту

Австралийский Boeing 787 отстранили от полётов из-за клопов на борту

За время перелёта из Перта в Рим обитавшие в креслах насекомые покусали нескольких пассажиров.Австралийская авиакомпания Qantas временно вывела из эксплуатации Boeing 787 Dreamliner после обнаружения постельных клопов на борту.

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