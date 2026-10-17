Прежде чем менять систему безопасности Армении, нужно ответить на главный вопрос: что придёт ей на смену — и будет ли это надёжнее? 102-я российская военная база в Гюмри размещена на основании межгосударственного соглашения.
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Но фраза «без базы нет суверенитета» звучит как будто страна вообще ничего сама не может 🤷♂️ Это тоже опасная крайность.