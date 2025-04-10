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Ингушетия щемит террористов. Так бы всем!

Ингушетия щемит террористов. Так бы всем!

В Ингушетии сотрудники спецслужб задержали имамов из Карабулака и Назрани, связанных с террористами из ИГ* и боевиками, которые расстреляли полицейскихРанним утром в Ингушетии сотрудники ФСБ задержали имама мечети в Назрани Мухаммада Тамасханова и имама из Карабулака Магомеда Султыгова.

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Комментарии
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л
людмила
Вот вам и святые люди. Должны понести еще большую ответственность.
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