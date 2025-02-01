Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя заявления Москвы об обнаружении тел мирных жителей, замученных боевиками ВСУ в селе Русское Поречное Курской области, не стал осуждать киевский режим, заявив, что всемирная организация «очень последовательно выступает» против убийств любых гражданских лиц как на Украине, так и в России.