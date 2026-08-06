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В Екатеринбурге запускают маршрут ретропоезда «Уральский Экспресс. В Невьянск»

В Екатеринбурге запускают маршрут ретропоезда «Уральский Экспресс. В Невьянск»

РЖД открывает новый маршрут туристического ретропоезда «Уральский экспресс» из Екатеринбурга. Теперь на нем можно отправиться в Невьянск, посетить знаменитую Наклонную башню и другие исторические достопримечательности города.

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