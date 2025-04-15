Юрист Гриценко: в документах на операцию важно прописать конечный результат

Пластическая хирургия — одна из самых сложных областей для медицинских юристов. Зачастую в договорах не прописывают конечный результат процедуры, поэтому отстоять в суде права пациента практически невозможно.
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