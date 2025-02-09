Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 074 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Петров
    Фашистяра чистый.Трамп считает оши...
  • Ингерман Ланская
    тогда этой великой лингвистке надо отказаться от слов - проект, депутат, документ, реклама и ещё от много-много други...Иностранные слова...
  • Виктор
    Повторится история с Российским газом для Европы, но теперь уже для Балтии - с электричеством.Страны Балтии зав...

Владимиру Шумейко исполняется 80 лет

Владимиру Шумейко исполняется 80 лет

Он вошел в историю страны как первый председатель палаты российских регионов — Владимиру Шумейко выпал как раз тот период, когда в состав Совета Федерации входили исключительно губернаторы и главы региональных заксобраний.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх