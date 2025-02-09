Владимиру Шумейко исполняется 80 лет

Он вошел в историю страны как первый председатель палаты российских регионов — Владимиру Шумейко выпал как раз тот период, когда в состав Совета Федерации входили исключительно губернаторы и главы региональных заксобраний.
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