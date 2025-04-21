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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Газизов о Семаке: «Шесть чемпионств — пусть кто-то повторит. Уже в «Уфе» показал, что он большой тренер»

— Многие критикуют работу Семака в «Зените» даже при том, что все шесть сезонов в Питере он приводит команду к чемпионству.

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