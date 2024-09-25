Активисты Владивостока проинспектировали строительство городских скверов

Общественные наблюдатели вместе с депутатом городской думы Александром Бондяевым и сотрудниками администрации Владивостока проверили работы по благоустройству скверов на улицах Тобольской и Жигура, сообщает PRIMPRESS.
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