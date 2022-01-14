Кубинец, высланный из Беларуси за протесты: "Жалею, что не сделал больше"

Роберто Вальдес Касануэва — кубинец, 30 лет проживший в Беларуси. Фальсификация выборов в августе 2020 года и последующие массовые акции против насилия властей не оставили его равнодушным — как и многие белорусы, он участвовал в маршах протеста.