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Кубинец, высланный из Беларуси за протесты: "Жалею, что не сделал больше"

Кубинец, высланный из Беларуси за протесты: "Жалею, что не сделал больше"

Роберто Вальдес Касануэва — кубинец, 30 лет проживший в Беларуси. Фальсификация выборов в августе 2020 года и последующие массовые акции против насилия властей не оставили его равнодушным — как и многие белорусы, он участвовал в маршах протеста.

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