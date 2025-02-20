Следственный комитет России начал расследование убийства писателя Михаила Лермонтова. Об этом завил народной артист РФ, депутат Госдумы Николай Бурляев.
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Следственный комитет России начал расследование убийства писателя Михаила Лермонтова. Об этом завил народной артист РФ, депутат Госдумы Николай Бурляев.