Медиасистему для несостоявшегося кроссовера Lada X-Cross 5 показали на видео

Судя по тому, что упоминание кроссовера Lada X-Coss 5 убрали с официального сайта Lada, проект по превращению китайского FAW Bestune T77 в российский Lada X-Cross 5 не выгорел, однако работы по нему шли активные.
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