WAFA: Израиль нанёс удар по школе с беженцами в секторе Газа

Израильская авиация нанесла удар по связанной с БАПОР школе Аль-Фахура на севере сектора Газа, в которой находятся внутренне перемещённые палестинцы из Джабалии, сообщает Палестинское новостное агентство (WAFA).
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