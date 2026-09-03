России нужно задуматься о роли и месте Африканского корпуса во внутринигерских разборках

Неудачный мятеж в Ниамее выявил напряжённость внутри нигерской армии и растущую роль российского Африканского корпуса в поддержке хунты и подавлении беспорядков.
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