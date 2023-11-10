ФСБ и ФНС вскрыли схемы теневого рынка алкоголя

Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Федеральная налоговая служба (ФНС) выявили схемы незаконной торговли спиртными напитками, включая вывод медицинского и пищевого спирта в неофициальный оборот без уплаты акциза.
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