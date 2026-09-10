Ничего не стоят? Почему украденные картины Ренуара считаются бесполезной добычей

Две картины французского художника Пьера Огюста Ренуара, похищенные из музея на Лазурном берегу, до сих пор не найдены.
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