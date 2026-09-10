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Ничего не стоят? Почему украденные картины Ренуара считаются бесполезной добычей

Ничего не стоят? Почему украденные картины Ренуара считаются бесполезной добычей

Две картины французского художника Пьера Огюста Ренуара, похищенные из музея на Лазурном берегу, до сих пор не найдены.

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