Шесть подростков задержаны в Петербурге за снятие флага России

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга полиция расследует инцидент с подростками, сорвавшими флаги. Как стало известно «Аргументам недели — Петербург», сообщение о том, что группа подростков сорвала флаг России, поступило в дежурную часть полиции 15 мая.
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