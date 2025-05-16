Шесть подростков задержаны в Петербурге за снятие флага России

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга полиция расследует инцидент с подростками, сорвавшими флаги. Как стало известно «Аргументам недели — Петербург», сообщение о том, что группа подростков сорвала флаг России, поступило в дежурную часть полиции 15 мая.