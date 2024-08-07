Гуайдо 2.0Смотрю я на всё происходящее, и в голове вертится «какой-то цирк». И даже не какой-то, а вполне себе имени олимпийской гимнастки на батуте Бладской (если вы понимаете, о чём я).
Оказывается, так можно было!
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Выборы, вернее их пародия, доступны только светочу дерьмократии Пиндостану. Остальным рекомендовано экономить национальные бюджеты и просто принимать рекомендации/приказы Пиндостана. Они плохого не посоветуют, сами посмотрите, какого "красавца на перфокартах" себе выбрали.
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