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Хайп на эпатаже: о чем говорят украино-израильские скандалы в Венеции

Хайп на эпатаже: о чем говорят украино-израильские скандалы в Венеции

В мире высокого киноискусства снова неспокойно. Закончившийся на днях Венецианский кинофестиваль — один из престижнейших в мире — не был богат на действительно заслуживающие внимания премьеры (за парой исключений вроде нового фильма Мартина МакДоны), зато побил все рекорды по скандалам.

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