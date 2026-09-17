Хайп на эпатаже: о чем говорят украино-израильские скандалы в Венеции

В мире высокого киноискусства снова неспокойно. Закончившийся на днях Венецианский кинофестиваль — один из престижнейших в мире — не был богат на действительно заслуживающие внимания премьеры (за парой исключений вроде нового фильма Мартина МакДоны), зато побил все рекорды по скандалам.