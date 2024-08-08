Китай в ожидании кризиса

Западные эксперты продолжают строить сценарии будущего экономического состояния Поднебесной. «Актуальные комментарии» подготовили обзор статьи научного сотрудника американского аналитического центра Council on Foreign Relations Зонгьюаня Цзоэ Лю.
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