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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джей Джей Редик о концовке матча с «Денвером»: «За 2+1 от Йокича беру ответственность на себя»

«Момент, когда Йокич сделал 2+1, я беру на себя. Пауза была короткой, я только смог спросить у ДиКея (Далтона Кнехта) его самочувствие и не успел сделать нужные замены, чтобы получить желаемые сочетания в защите.

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