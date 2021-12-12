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Председатель СК России поручил провести проверку по обращению обманутых дольщиков в Республике Башкортостан

Председатель СК России поручил провести проверку по обращению обманутых дольщиков в Республике Башкортостан

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил провести проверку в связи с обращением обманутых дольщиков, которое опубликовано в сети Интернет.

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