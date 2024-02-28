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Доцент Онуфрийчук призвала проводить разгрузочные дни не чаще одного-трех раз в неделю

Доцент Онуфрийчук призвала проводить разгрузочные дни не чаще одного-трех раз в неделю

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры диетологии Российского биотехнологического университета (Университет Росбиотех) Юлия Онуфрийчук в беседе с изданием Life рассказала, что проводить разгрузочные дни можно не чаще одного-трех раз в неделю.

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