Доцент Онуфрийчук призвала проводить разгрузочные дни не чаще одного-трех раз в неделю

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры диетологии Российского биотехнологического университета (Университет Росбиотех) Юлия Онуфрийчук в беседе с изданием Life рассказала, что проводить разгрузочные дни можно не чаще одного-трех раз в неделю.