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Avia.pro: немецкая подлодка, направившаяся к военным базам России в Сирии, перестала выходить на связь с командованием

Avia.pro: немецкая подлодка, направившаяся к военным базам России в Сирии, перестала выходить на связь с командованием

Немецкая субмарина, направившаяся к российским военным базам в Сирии, перестала выходить на связь с командованием.

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Александр Клово
Подлодкой больше, подлодкой меньше...
Виталий
Необходимо, видимо, организовывать поисковую группу. Может им помощь нужна.
Галина Назарова
Надо срочно хохлов на помощь звать.... у них флот сильный....даже подводные лодки есть....гопака в небе танцевать могут
Ирина Тютюгина
Сдались сирийцам в плен, наверное))
валерий андреев
Петров с Башировым и тут постарались, похоже винты открутили и дырок в корпусе насверлили. Молодцы ребята!
Сергей Догадин
Миссия наверняка секретная, чем меньше пиз...дишь тем больше шансов остаться незаметным.
Борис Осипов

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