Avia.pro: немецкая подлодка, направившаяся к военным базам России в Сирии, перестала выходить на связь с командованием

Аргументы неделиПолитикаAvia.pro: немецкая подлодка, направившаяся к военным базам России в Сирии, перестала выходить на связь с командованиемНемецкая субмарина, направившаяся к российским военным базам в Сирии, перестала выходить на связь с командованием.Вернуться к статье74НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр КловоПодлодкой больше, подлодкой меньше...ВиталийНеобходимо, видимо, организовывать поисковую группу. Может им помощь нужна.ГНГалина НазароваНадо срочно хохлов на помощь звать.... у них флот сильный....даже подводные лодки есть....гопака в небе танцевать могутИрина ТютюгинаСдались сирийцам в плен, наверное))ВАвалерий андреевПетров с Башировым и тут постарались, похоже винты открутили и дырок в корпусе насверлили. Молодцы ребята!Сергей ДогадинМиссия наверняка секретная, чем меньше пиз...дишь тем больше шансов остаться незаметным.БОБорис ОсиповКомментировать
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