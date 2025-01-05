«Чаще убивают людей»: машины становятся шире с каждым годом

Новые автомобили стали настолько раздутыми, что половина из них слишком широка, чтобы поместиться на стандартных парковочных местах.
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