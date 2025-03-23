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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Феллер: «Решил, что с профессиональным спортом надо заканчивать. Уже 30 лет я на лыжах, добился всего, что смог. Буду искать другой путь»

37-летний Феллер – двукратный чемпион Универсиады, призер чемпионатов мира среди юниоров и молодежи, участник этапов Кубка мира.

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