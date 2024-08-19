Строители завершают обустройство набережной озера Ханто в Ноябрьске

Осенью у жителей Ноябрьска добавится новое место для прогулок — 500-метровая набережная озера Ханто. Первый этап большого проекта по благоустройству 21 тысячи квадратных метров подошел к концу, сообщил корреспондент «Север-Пресса».
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