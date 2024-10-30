В Липецкой области число банкротов превысило три тысячи человек

За первые 9 месяцев 2024 года в Арбитражный суд Липецкой области поступило 3250 заявлений о несостоятельности (банкротстве), за аналогичный период прошлого года количество подобных заявлений составляло 2957.
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