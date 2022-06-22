«Летняя академия НКБ» начинает новый сезон профессиональной подготовки

Этим летом уже в третий раз Национальное конгресс-бюро совместно с Выставочным научно-исследовательским центром (ВНИЦ) R&C при поддержке Фонда Росконгресс проведет серию практических онлайн-семинаров для ивент индустрии «Летняя академия НКБ».