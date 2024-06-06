На границе Крестецкого и Окуловского районов была обнаружена подпольная нарколаборатория

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД совместно с коллегами из ГУНК МВД России провели операцию по выявлению подпольной нарколаборатории, расположенной на границе Крестецкого и Окуловского районов.
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