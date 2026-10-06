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Царьград

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Брижит Макрон сказала - "Жан-Мишель – это я!". И гордо улыбнулась. Опять началось?

Брижит Макрон сказала - "Жан-Мишель – это я!". И гордо улыбнулась. Опять началось?

В присутствии элитных советников, первая леди Брижит Макрон допустила оговорку, от которой не по себе.

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