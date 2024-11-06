5 проверенных заменителей разрыхлителя в выпечке: чем его заменить Алёна Юрьева Если вы столкнулись с ситуацией, когда под рукой не оказалось разрыхлителя, не спешите расстраиваться! Многие доступные ингредиенты могут легко заменить его и сделать вашу выпечку воздушной и легкой.