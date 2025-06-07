Политика как он...
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Политика как она есть

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Экс-президент Саргсян предложил фракции парламента начать импичмент Пашиняну

Экс-президент Саргсян предложил фракции парламента начать импичмент Пашиняну

Возглавляемая бывшим президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканская партия Армении (РПА) выступила с инициативой к парламентской фракции «Честь имею» вынести вотум недоверия премьер-министру Армении Николу Пашиняну, начав соответствующий политический процесс.

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