На Алтае из-за дефицита кадров стали присматриваться к кандидатам от 40 лет и старше

Такая ситуация происходит из-за демографической ямы 90-х и начала нулевых годов В Алтайском крае при приеме на работу на некоторые профессии работодатели стали чаще обращать внимание на кандидатов в возрасте 40 лет и старше, сообщает исследовательский центр "Зарплаты.