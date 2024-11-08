На Алтае из-за дефицита кадров стали присматриваться к кандидатам от 40 лет и старше

Такая ситуация происходит из-за демографической ямы 90-х и начала нулевых годов В Алтайском крае при приеме на работу на некоторые профессии работодатели стали чаще обращать внимание на кандидатов в возрасте 40 лет и старше, сообщает исследовательский центр "Зарплаты.
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