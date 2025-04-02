Падение на Мосбирже и рост цен на нефть. Обзор финансового рынка от 2 апреля

Курс китайского юаня вырос на 4 копейки. Индекс Московской биржи опустился на 1,3%. Цены на нефть заметно повысились вечером в средуОсновная торговая сессия на Московской бирже завершилась снижением основных индикаторов.
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