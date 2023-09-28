Отставной генерал: ЦРУ и MI-6 курируют операции спецслужб Украины

Global Look Press/Jan Woitas/dpa Все операции украинских спецслужб курируют разведывательные службы США и Британии, заявил генерал-лейтенант Службы внешней разведки (СВР) России в отставке Леонид Решетников.
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