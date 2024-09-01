Фигурант дела о взятках при выполнении гособоронзаказа задолжал 2 млрд рублей

Речь идёт о строительстве корпусов клиники военной-медицинской академии в Санкт-Петербурге.При строительстве и реконструкции зданий в военном городке Международного противоминного центра ВС России в Санкт-Петербурге выявлено нарушение гособоронзаказа на сумму более 2 млрд рублей со стороны фигурантов уголовного дела.