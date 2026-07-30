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От финансирования до экскурсий: инструменты роста промышленности Краснодарского края

От финансирования до экскурсий: инструменты роста промышленности Краснодарского края

Фонд развития промышленности Краснодарского края масштабирует поддержку бизнеса: капитализация выросла в 18 раз, запущены новые льготные программы, а промышленный туризм помогает заводам привлекать кадры и партнёров.

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