От финансирования до экскурсий: инструменты роста промышленности Краснодарского края

Фонд развития промышленности Краснодарского края масштабирует поддержку бизнеса: капитализация выросла в 18 раз, запущены новые льготные программы, а промышленный туризм помогает заводам привлекать кадры и партнёров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии