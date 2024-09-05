Захарова оценила идею Киева создать «министерство возвращения украинцев»

Рассматриваемое властями Украины предложение о создании нового министерства, которое займётся вопросами возвращения покинувший страну украинцев, 5 сентября оценила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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