В Новосибирской области начали разбирать самолет «Уральских авиалиний», севший в сентябре 2023 года в поле.
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В Новосибирской области начали разбирать самолет «Уральских авиалиний», севший в сентябре 2023 года в поле.