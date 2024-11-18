«Да в п*зду эту колонку». Калужский чиновник Карпов прокомментировал просьбу жительницы деревни Лихун.
«Да в п
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«Да в п*зду эту колонку». Калужский чиновник Карпов прокомментировал просьбу жительницы деревни Лихун.
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